Першим іноземним лідером, відзначеним на Алеї сміливості, став президент Польщі Анджей Дуда.

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда взяли участь у відкритті Алеї сміливості на площі Конституції в Києві.

Як повідомляє сайт глави держави, Алею закладено за ініціативою президента до 31-ї річниці незалежності України.

Зеленський наголосив, що на цій Алеї будуть вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Першим іноземним лідером, відзначеним на Алеї сміливості, став президент Польщі Анджей Дуда.

"Сьогодні я хочу в присутності Президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Повідомляється, що він візьме участь у 2-му саміті Кримської платформи.

Під час прес-конференції Дуду запитали, чи не страшно йому бути у Києві на тлі повідомлень про можливі масовані ракетні обстріли і чи почуває він себе у безпеці.

Дуда заявив, що, коли представляє свій народ і державу, то має враховувати, що таке представництво інколи пов'язане з ризиками.