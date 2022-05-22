Президент України Володимир Зеленський присвоїв польському Жешуву почесну відзнаку "Місто-рятівник".
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Зеленський сказав у виступі в межах спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою участі в пленарному засіданні Верховної Ради.
Так, президент повідомив про підписання указу №355/2022 про встановлення почесної відзнаки "Місто-рятівник" і заявив, що першим цю відзнаку отримав польський Жешув.
"Перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання "Місто-рятівник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому Місту-рятівнику", - зазначив президент.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що журі на "Євробаченні", як заявив Зеленський, не порушить єдність Польщі та України.
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