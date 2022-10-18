Україна має намір започаткувати з Ізраїлем відповідне співробітництво.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій", - заявив Кулеба. Відео дня

При цьому, глава МЗС назвав непростим уточнююче запитання від УНІАН щодо перспектив зміни позиції Ізраїлю у контексті надання допомоги Україні, і зокрема систем ППО "Залізний купол".

"Ми давно наполегливо закликаємо Ізраїль відкритися до співробітництва з Україною у сфері протиповітряної оборони. Не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися, але менше з тим, це не відбувається", - сказав Кулеба.

"Ви знаєте, що Іран - це червона лінія для Ізраїлю. І після того, як Іран, по суті, напряму став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, будь-хто, в Ізраїлі, хто ще має якісь вагання щодо того, допомагати Україні, чи не допомагати, - ці вагання по ідеї повинні розвіятися. І ми будемо працювати над цим з нашими ізраїльськими партнерами", - наголосив Кулеба.

"І якщо дійсно політика Ізраїлю полягає у послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України. Ми давно говорили, що політика балансування в умовах російської агресії, політика так званої нейтральності у питанні надання практичної допомоги Україні, вона не сприяє досягненню миру. Лише рішуча підтримка України з боку партнерів точно призведе до перемоги України, до зупинення оцієї країни зла, якою є Російська Федерація і всі, хто їй допомагає", - відзначив Кулеба.

Міністр додав, що зараз Іран реально допомагає конкретною зброєю Росії.

"Сьогодні такі самі дрони, які знищують Україну, націлені на Ізраїль. І я думаю, що цим все сказано. І саме це має бути стартовою позицією для вироблення ізраїльської політики", - заявив Кулеба.

"Залізний купол" для України - що відомо

У минулому році до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік внесли поправку щодо надання Україні компонентів системи протиракетної оборони Iron Dome ("Залізний купол")

Згідно з поправкою, Міноборони США мало подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

В Офісі президента розповіли, що система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з американською компанією Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності.

За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

21 вересня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що ще зарано говорити про отримання Україною "Залізного купола".

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