Президент вчергове наголосив, що Росія має на меті знищення всієї України, її громадян та всього українського.

Президент Володимир Зеленський підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції - це свідомий теракт, який є частиною геноциду Росії проти України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Зеленський заявив сьогодні на церемонії вручення орденів "Золота Зірка" членам родин військовослужбовців, удостоєних звання Героя України посмертно, та держнагород представникам засобів масової інформації, волонтерам та працівникам АТ ""Укрзалізниця".

Президент зазначив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції – це черговий свідомий і прорахований теракт, який є частиною геноцидної тактики Росії проти Української держави, що має на меті знищення всієї України, її громадян та всього українського.

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"Коли ворог веде таку агресію, коли застосовує таку геноцидну тактику, лише спільною силою всього нашого народу можна зупинити ворога. І ми обов’язково зупинимо Росію. Ми виженемо її з нашої землі та вшануємо волею України памʼять кожного й кожної, хто віддав своє життя за Україну, памʼять усіх наших героїв різних часів, які однаково мріяли, щоб українці жили вільно", - сказав Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські загарбник здійснили теракт на Каховській ГЕС, підірвавши її дамбу.

Внаслідок вибуху ГЕС та водосховище були практично знищені. Через це під ризиком затоплення опинилися десятки населених пунктів та кілометрів території нижче за течією Дніпра, зокрема й окуповані росіянами.

Зокрема, вже підтоплені близько 30 населених пунктів. За даними правоохоронці, необхідно евакуювати близько 40 тисяч громадян, більшість з яких перебуває на окупованій території.

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