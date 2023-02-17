Через дії окупантів Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води і це може мати колосальні наслідки.

Україна закликає міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати та закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час спільного брифінгу із комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом.

Як зазначив міністр, ситуація із терористичними діями Росії на Каховському водосховищі має бути винесена на міжнародний політичний рівень. Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води через дії окупантів.

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"Це може мати колосальні наслідки. Якщо нормальний рівень води у водосховищі становить 16 метрів, то сьогодні ми вже маємо рівень у 13,83 метра. Це може призвести до того, що більше мільйона українців залишаться без питної води. Падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів означатиме екологічну катастрофу, оскільки велику кількість біорізноманіття ми просто втратимо. Це дуже серйозний виклик і я впевнений, що тільки з допомогою наших міжнародних партнерів ми зможемо це питання врегулювати", – наголосив Стрілець.

Міністр також назвав такі дії Росії ще однією спробою ядерного тероризму, адже зниження рівня води у Каховському водосховищі означатиме вихід з ладу систем охолодження Запорізької АЕС.

У свою чергу Сінкявічюс заявив, що сьогодні дійсно важливо донести міжнародній спільноті інформацію щодо можливих наслідків такої ситуації.

"Ми порушимо це питання на найвищому рівні, на рівні ООН. Адже такі дії – це свідчення ще одного акту тероризму проти людей та їх базових потреб, яке потрібно зафіксувати", – зазначив єврокомісар.

Ситуація на на Каховській ГЕС: деталі

12 лютого віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що окупанти осушують Каховське водосховище, що шкодить довкіллю, становить загрозу водопостачанню та сільському господарству південних областей.

14 лютого гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що рівень води у Каховському водосховищі поки вище критичної позначки. Сирота зазначив, що спочатку росіяни відкрили два шлюзи Каховського водосховища, а потім вже три, проте завдяки паводку гідрологи зможуть утримувати таку позначку.

Разом з тим він зауважив, що у разі досягнення критичної позначки можуть настати негативні наслідки для охолодження енергоблоків Запорізької АЕС.