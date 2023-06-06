Херсонську область чекає екологічна катастрофа.

Після повної деокупації українських територій замість зруйнованої росіянами Каховської ГЕС дуже швидко буде побудовано нову станцію.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону. За його словами, нова станція буде більш потужною.

"Станція відновленню не підлягає, вона повністю зруйнована, пів станції знаходиться під водою, йде розмив. Ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію, і вони це будуть бачити", - наголосив Сирота.

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Однак він переконаний, що Україну однозначно чекає екологічна катастрофа, оскільки масло з турбін потрапило у Дніпро.

"Екологічна катастрофа буде, тому що масло, яке було в турбінах, попало в річку. Там об'єм може бути від 150 до 450 тонн масла. Ми не знаємо, розгерметизувались трансформатори чи ні, будемо трохи пізніше розуміти, що сталося з екологією Херсонщини", - підсумував гендиректор.

Знищення Каховської ГЕС

Сьогодні вночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк уточнила, що дамбу було підірвано зсередини.

Україна скликатиме термінове засідання Радбезу ООН.

Через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами в Херсонській області за останніми даними підтоплено 24 населених пункти. Очікується, що вода продовжить прибувати ще протягом доби.

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