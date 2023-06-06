Росіяни намагаються призупинити процесу деокупації та відволікти увагу від подій у Білгородській області .

Черговий злочин російських окупантів з підриву Каховської ГЕС здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу, зазначає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області",- зазначає вона.

Маляр наголосила, що натомість російські окупанти отримали протилежний ефект. За її словами, у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води.

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"Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації у хаотичному порядку",- наголошує вона.

Підрив Каховської ГЕС - головне станом на зараз

Сьогодні вночі Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що вода буде прибувати протягом ще як мінімум 20-24 годин. Вже підтоплено в області 24 населених пункти. За його словами, зараз рівень води на правобережжі Херсонщини складає понад 2 метри.

Заступниця генерального прокурора України Вікторія Литвинова натомість повідомила, що близько 40 тисяч осіб потребують евакуації з населених пунктів, що були затоплені внаслідок підриву російськими окупантами дамби. Більшість цих людей знаходяться на окупованій території.

Як відомо, вже кілька днів у прикордонних районах Бєлгородчини на Росії тривають бої між збройними загонами російської опозиції (РДК та "Легіону Свобода Росії") та урядовими силами. Росія намагається приховати свою неспроможність справитись там із ситуацією.

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