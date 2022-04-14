Голова МЗС відреагував на повідомлення ЗМІ, що нібито візит Штайнмаєра не відбувся через небажання української сторони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що ситуація з тим, що не відбувся візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ та оборони Ірландії Саймоном Ковені в Києві.

"У дипломатії є багато робочих моментів, які стосуються узгодження форматів візитів, очікуваних результатів візитів, і коли цю роботу роблять лише дипломати, то ми завжди знаходимо взаємоприйнятні розв'язки. Коли нюанси якихось робочих процесів потрапляють в ЗМІ, або коли в ЗМІ з'являється неперевірена інформація, то виникають публічні дискусії, публічні скандали, публічні емоції, які заважають роботі і створюють негативне тло, і саме таку ситуацію ми зараз маємо з Німеччиною", - заявив Кулеба.

Голова МЗС сказав, що йому прикро, що повідомлення від одного з німецьких медіа з посиланням на джерело спричинило непросту ситуацію, яка є зараз.

"По-перше, Україна з великою повагою ставиться до Німеччини. Ми не завжди в усьому згодні з німецькою політикою. Але ми поважаємо Німеччину як державу і як партнера. І для нас абсолютно очевидно, що глава держави - президент Федеративної республіки Німеччина є одним із символів цієї держави, і ми з такою ж самою повагою ставимося до інституції федерального президента", - заявив Кулеба.

"І по-друге, ми не зацікавлені в ескалації. Ми не зацікавлені в загостренні двосторонніх відносин, тому я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами і ніякої шкоди для українсько-німецьких відносин не буде", - наголосив Кулеба.

Також він сказав, що Україна виступає за відносини, які будуються на взаємній повазі і на побудові нової німецької політики щодо України за нинішніх обставин. "І таку німецьку політику ми очікуємо від нового німецького уряду", - додав міністр.

Як відомо, видання Bild повідомило, що Штайнмаєр на прохання президента Польщі планував прибути з візитом до Києва, однак президент України нібито відмовився зустрічатися з ним.

Згодом і сам Штайнмаєр підтвердив журналістам, що в Україні не чекають на його візит.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував звернення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра про візит до України.

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