Раніше Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив відмову Києва його приймати.

В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц відповів, що так "робити не можна" і що це "заважає справі".

"… Країна, яка надає стільки військової допомоги, стільки фінансової допомоги, країна необхідна, коли йдеться про гарантії безпеки, важливих для майбутнього України, але президент не може приїхати", - сказав він.

Глава уряду Німеччини зазначив, що не їхатиме в українську столицю.

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра.

Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповідав, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: