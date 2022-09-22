Учора в рамках обміну полоненими з РФ було звільнено командира "Азова" Дениса "Редиса" Прокопенка, заступника командира "Азова" Святослава "Калину" Пономаря, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка; командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлега.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляє, що п'ятеро звільнених з полону українських командирів проживатимуть в Туреччині у комфортабельних умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Буданов сказав на брифінгу щодо повернення захисників України з російського полону, відповідаючи на запитання про умови перебування п'ятьох українських командирів у Туреччині.

"Стосовно умов, в яких вони знаходяться, зачекайте певний проміжок часу. Обов'язково ці люди з'являться в публічному просторі. Вони самі зможуть все пояснити і, думаю, показати", - зазначив Буданов. Відео дня

За його словами, українські воїни житимуть у приватному будинку.

"Я там був. Це досить пристойні умови. Скажімо так. Щоб ви розуміли, по-перше, це приватний будинок. Це ніяка не тюрма. Не якась там яма, як можливо хтось собі уявляє. Це досить комфортабельне місце проживання. Не перебування, а проживання", - наголосив Буданов.

Він зауважив, що звільнені з полону командири перебуватимуть у Туреччині "деякий проміжок часу".

"Ось саме такі формулювання", - додав Буданов.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що два дні тому відбулася розмова президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Це особиста домовленість, особисті гарантії, і я хочу ще раз відзначити й особисту участь президента Ердогана в тому, що відбулося, і, у першу чергу в тому, що він надав ці гарантії безпеки, гарантії перебування наших громадян на території Туреччини", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що йдеться про найвищий рівень, і що увесь час відбувається спілкування між українською і турецькою сторонами.

"Я спілкуюсь з радником пана Ердогана Ібрагімом Калином, і ми разом з паном Будановим практично кожного тижня спілкуємося з керівником розвідки, з паном Хаканом (Хакан Фідан - УНІАН)", - сказав Єрмак.

Звільнення військових України з російського полону

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Він вже дав слідству всі можливі свідчення. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

Крім того, з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України. Зазначалося, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед звільнених – 108 бійців "Азова", а загалом 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя, восьмеро – поранені під час російського теракту в Оленівці.

Зокрема, було звільнено п'ятьох командирів: командира "Азова" Дениса "Редиса" Прокопенка, заступника командира "Азова" Святослава "Калину" Пономаря, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка; командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волину" Волинського і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлега. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

Вас також можуть зацікавити новини: