Відомо, що у полоні залишилось багато людей похилого віку. У них, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

У російському полоні наразі залишаються близько 800 військовослужбовців полку "Азов", з них понад 40 жінок, серед яких є і вагітні.

Про це повідомила керівниця відділу роботи з полоненими та їхніми сім’ями Патронатної служби "Азова" Ольга Кравченко.

"У полонених, які вийшли, ми побачили майже у 90% крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження, в такій стадії, що ми просто були шоковані. Поранення - застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору", - зазначила Кравченко.

На питання, чи дають належну медичну підтримку вагітним в полоні, вона відповіла, що про неї зовсім не йдеться. Жінок треба перевозити на підконтрольну територію.

"Патронатна служба розподілила по медичних закладах всіх бійців. Працюємо над діагностикою на цей час. Адже дуже багато прихованих і не виявлених хвороб. Нікого з повернутих з полону не відправили додому, бо всі абсолютно потребують медичного лікування", - наголосила Кравченко.

За її словами, у полоні залишилось багато людей похилого віку. У них, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

"Велику різницю у стані здоров’я полонених військових бачимо між першим обміном - 3 місяці тому, і другим - зараз. Місія ООН та Червоний хрест повинні мати доступ до наших полонених, але цього не відбувається, адже та сторона не підпускає їх", - наголосила Кравченко.

Вона повідомила, що наразі опитування повернених військових з полону неможливе.

"Зараз така стадія, що ми можемо тільки слухати те, що вони кажуть. Коли ми ставимо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам’ятають… Наші воїни ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння - коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що відомо бійцям, кому хтось "привіт" передавав. Тоді вже ми зможемо зв’язатися з родичами та передати інформацію, але на жаль не зараз, не найближчим часом", - зазначила Кравченко.

Звільнення захисників Маріуполя: обмін полоненими з "Азовсталі"

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України. 200 з них обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Путіна - Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

Україна віддала 55 російських полонених.

Обмін полоненими відбувався у чотирьох країнах.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України. Зазначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН та президентом Туреччини.

Голова ОП Андрій Єрмак показав захисників Маріуполя, які після обміну перебувають у Туреччині і проходять медичні огляди.

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