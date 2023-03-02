Володимир Зеленський поінформував Луїса да Сілву про атаки Росії на українців, вбивства дітей, про удари по цивільній інфраструктурі.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою.

Про це глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні. Зеленський повідомив про поновлення міждержавних контактів на найвищому рівні.

"Щойно говорив із президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі. Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України", - зазначив він.

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Також, за словами Зеленського, він обговорив з Лула да Сілвою дипломатичні зусилля, що здатні зупинити російську агресію й повернути спокій Україні, регіону та всьому світу, зокрема, міжнародні зусилля для реалізації української Формули миру.

Позиція Бразилії по війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні 2022 року Володимир Зеленський закликав Бразилію підтримати санкції проти РФ. Утім Бразилія досі не приєдналася до санкцій країн Заходу проти Росії за її агресію проти України.

Тим часом, у січні стало відомо, що Бразилія відмовилася продати снаряди до танків Leopard для України. За словами чиновників, знайомих з ходом наради, Німеччина обіцяла заплатити за боєприпаси 25 мільйонів реалів. Однак президент Бразилії відхилив запит, зазначивши, що не слід провокувати Росію.

Також, президент Бразилії Лули Да Сілва виступив з ідеєю створення групи країн для переговорів про мир в Україні, до якої могли б увійти Китай, Індія і, можливо, ще якісь держави. Утім, у США не підтримали цю пропозицію наголосивши, що приймати рішення про те, чи доречні переговори з РФ, повинен президент України Володимир Зеленський.

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