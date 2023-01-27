Бразильський президент вирішив "не провокувати" Путіна відправкою до Німеччини снарядів до Леопардів.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини продати боєприпаси для танків Leopard, які Берлін пообіцяв передати Україні. Про це пише бразильське видання Folha de S.Paulo.

Питання передачі боєприпасів Німеччині обговорювалося на нараді президента з командувачем армією і міністром оборони Бразилії. За словами чиновників, знайомих з ходом наради, Німеччина обіцяла заплатити за боєприпаси 25 мільйонів реалів.

Бразильський президент вирішив відхилити запит Німеччини, аргументуючи це тим, що не слід провокувати Росію.

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Видання також звертає увагу, що запит снарядів для "Леопарда" першого покоління вказує, що Німеччина має намір, або як мінімум розглядала в той момент можливість відправити Україні саме ці застарілі танки. У "Леопард 1" гармата калібру 105 мм, тоді як у "Леопард 2" калібр гармати 120 мм. Тобто снаряди у них теж різні.

Поставки "Леопардів" в Україну

24 січня, після багатомісячних дискусій з союзниками, Німеччина погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2. Тренувати українських військових будуть в Німеччині, і навчання почнуть якомога швидше. Німеччина також забезпечить логістику, боєприпаси та технічне обслуговування Leopard 2.

Німеччина також дозволила союзникам поставку Україні наявних у них танків Leopard 2. За наявними даними, в цілому Україна може отримати до сотні танків на першому етапі.

Однак терміни поставки можуть стати головною проблемою. Наприклад, іспанські "Леопарди" знаходяться в дуже поганому стані. Перш, ніж відправити їх в Україну, танки доведеться спершу відремонтувати.

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