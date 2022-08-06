На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну лише половина країн G20 ввели санкції проти країни-агресора.
Про це повідомляєBloomberg.
Як повідомляє видання, велика частина світу не готова слідувати зусиллям США і Європи щодо ізоляції Росії та її президента Володимира Путіна.
Не підтримали санкції:
- Бразилія,
- Китай,
- Індонезія,
- ПАР,
- Індія,
- Туреччина,
- Саудівська Аравія,
- Аргентина.
Війна в Україні та позиція G 20:
11 липня 2022 року на саміті Великої двадцятки деякі країни відмовилися прямо називати Росію агресором.
Як заявив за підсумками зустрічі глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, всі засуджують посягання на територіальну цілісність і суверенітет країни, але коли справа доходить до того, щоб назвати ім'я агресора і вказати, хто несе відповідальність за наслідки, багато з різних причин утримуються від цього.
12 липня 2022 року Японія заявила, що візьметься за країни G20, які не ризикнули вводити санкції проти РФ.
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