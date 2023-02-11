Президент Бразилії раніше виступив із пропозицією створити групу країн з Китаю, Індії та якихось інших для переговорів про мир в Україні.

У США не підтримують ідею президента Бразилії Лули Да Сілви про створення групи країн для переговорів про мир в Україні. Він виступив з ідеєю, щоб в цю групу країн увійшли Китай, Індія і, можливо, ще якісь держави.

Але приймати рішення про те, чи доречні переговори з РФ, повинен президент України Володимир Зеленський. Про це під час брифінг у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент Зеленський дійсно має визначити, чи доречні переговори і, звичайно ж, за яких обставин. Як неодноразово говорив президент Байден: "Нічого про Україну без України"", - сказав Кірбі.

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Представник Білого дому зазначив, що всі б хотіли, аби війна закінчилася прямо зараз, навіть без необхідності вести переговори. Але російський диктатор Володимир Путін не демонструє реальної готовності навіть до того, щоб сісти за стіл переговорів.

"Не схоже, що це відбудеться в найближчому майбутньому, оскільки Путін тільки за останні 24 години направив ще десятки крилатих ракет по цивільних цілях в Україні", - зазначив Кірбі.

Тому, сказав Кірбі, США продовжать підтримувати Україну і допомагати нашій країні досягати успіхів на полі бою, поки Зеленський не вирішить, що настав час вести переговори.

"США будуть підтримувати Україну, щоб вона могла досягти успіху на полі бою і щоб, якщо і коли президент Зеленський вирішить, що настав час вести переговори і сісти за стіл, щоб вирішити це питання дипломатично, він міг зробити це при максимально сильній позиції, такій, яка стане вагомою в переговорах", - підкреслив Кірбі.

Війна в Україні - позиція Бразилії

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини продати боєприпаси для танків Leopard, які Берлін пообіцяв передати Україні. За словами чиновників, знайомих з ходом наради, Німеччина обіцяла заплатити за боєприпаси 25 мільйонів реалів. Однак лідер Бразилії вирішив відхилити запит Німеччини, аргументуючи це тим, що не слід провокувати Росію.

Нагадаємо, Бразилія не приєдналася до санкцій проти Росії, які були запроваджені через її агресію проти України. У липні минулого року Володимир Зеленський закликав Бразилію підтримати санкції проти РФ.

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