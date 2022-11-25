За словами Зеленського, співрозмовники домовилися про нові кроки в енергетичній підтримці України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, сторони обговорили ініціативу #GrainFromUkraine.

"Подякував за масштабну фінансову допомогу від ЄС і за розпочату роботу над дев’ятим санкційним пакетом. Наголосив, що прайс-кеп на російську нафту має бути дієвим. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України", - заявив глава держави.

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Також Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про надання Україні до кінця року ще півмільярда євро підтримки.

"Подякував їй за рішення надати макрофін на 2,5 мільярда євро. Домовилися ще про 0,5 мільярда до кінця року та обговорили підготовку пакету підтримки на наступний рік", - розповів він у вечірньому відеозверненні.

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