24 листопада в Києві залишилися без світла 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

На тлі енергетичної кризи та спроб Росії знищити енергосистему України, Прага ухвалила рішення відправити до Києва і Миколаєва партію обігрівачів і генераторів.

Як повідомив в Twitter мер Праги Зденек Гржиб, від столиці Чехії жителі Києва та Миколаєва отримають пакет допомоги, до якого увійшли понад 600 обігрівачів, 18 генераторів, а також медичне обладнання.

"Відправляємо з Праги пакет допомоги українцям, які страждають від геноциду Росії: 626 обігрівачів (400 для Києва, 226 для Миколаєва), 18 генераторів (10 для Києва, 8 для Миколаєва). Плюс медичне обладнання на 22 млн крон для Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України", — написав мер.

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"Ми будемо підтримувати Україну, поки вона не переможе. І ми підтримаємо її й після перемоги в рамках післявоєнного відновлення. Зло не повинно перемогти", — заявив мер Праги.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекаута. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві залишилися без світла 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

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