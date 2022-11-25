Генератори передані для підтримки електропостачання в Україні на тлі постійних російських атак на енергоінфраструктуру.

Франція передала Україні 100 генераторів великої потужності, повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Щоб допомогти населенню вистояти, Франція надсилає в Україну 100 потужних генераторів. Росія хоче зробити зиму зброєю війни. 100 французьких генераторів прямують до України", - написала Колонна у Twitter.

Вона також підкреслила, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами.

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Раніше сьогодні, 25 листопада, посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні 80 генераторів.

"Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі та постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України, тоді як ми продовжуємо стояти з Україною", - написала Брінк у Twitter.

Ситуація в українській енергетиці

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Крім того, на трьох АЕС через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих станцій були відключені. Нині АЕС поступово відновлюють свої потужності.

Одразу після атаки у багатьох регіонах почалися аварійні відключення електроенергії, що тривають досі. Станом на сьогоднішній ранок, 25 листопада, виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Вже працюють тепло- і гідроелектростанції.

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