Зеленський нагадав, що увечері середи було відключено близько 12 млн абонентів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відключення тривають у більшості областей та у Києві, йдеться про понад 6 млн абонентів.

"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – енергетика. Від середи і до сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад шість мільйонів абонентів", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський нагадав, що увечері середи було відключено близько 12 млн абонентів.

Відео дня

"Але найбільше проблем зараз саме в столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено. Якщо електрика є, то це не означає, що можна одразу вмикати кілька потужних електроприладів. Щовечора фіксуються стрибки споживань, які викликають збільшення аварійних відключень. Зараз, як і раніше, треба берегти енергію", - сказав глава держави.

За його словами, наразі у Києві відключено понад 600 тис. абонентів.

Він також нагадав, що також по всій країні розгорнуто "Пункти незламності".

"Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема багато скарг у Києві... Очікую від мерії якіснішої роботи", - додав Зеленський.

Ситуація з електрикою в Україні

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях України. ППО знищило 51 з близько 70 крилатих ракет.

У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

В "Укренерго" заявили, що станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит - 30% від потреби споживання.

Станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби споживачів.