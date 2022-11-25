Кожен із наданих генераторів може забезпечити безперебійним харчуванням лікарню малого та середнього розміру.

Єврокомісія активізувала свої зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Володимиром Зеленським повідомила, що через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації ЄК наразі готує якнайшвидшу доставку в Україну.

Зокрема, з великих пожертв держав-членів та безпосередньо з резерву комісії виділили:

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200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви;

автотрансформатор середнього розміру з Латвії;

40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.

Зазначається, що трансформатори вкрай необхідні, адже б’ючи ракетами по електропідстанціях Росія нищить саме їх. Водночас кожен з важких генераторів зможе забезпечити безперебійним харчуванням лікарню малого та середнього розміру.

Європейська комісія також працює над створенням нового енергетичного хаба у Польщі, який дозволить приймати пожертвування від третіх осіб та допомагати у їхній скоординованій доставці в Україну, зокрема, з партнерами з "Групи семи".

"Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати життєво важливе високовольтне обладнання, включаючи додаткові автотрансформатори, та координуємо свої дії з партнерами для їх швидкої доставки до України", - підсумувала фон дер Ляєн.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях України.

У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська енергосистема вийшла з важкої системної аварії після чергового ракетного удару з боку російських окупантів, проте в кожній області в середньому знеструмлені від 200 до 400 тис. споживачів.

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