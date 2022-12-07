Учасники Ставки обговорили забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами та заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де йшлося про зменшення бойових можливостей військ противника.

У повідомленні на сайті глави держави сказано, що головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів Сил оборони озброєнням та боєприпасами.

"Було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника", - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у НАТО вважають, що Росія готує великий наступ навесні.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що зима - на боці української армії, оскільки вона буде краще оснащена, ніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв "будуть набагато сприятливіші для Києва, ніж для Москви", тому західні союзники повинні цим скористатися.

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