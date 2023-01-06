Президент заявив, що наступного тижня продовжить дипломатичний марафон щодо підтримки України в боротьбі проти агресії Росії.

"Рашизм" має програти, а Україна разом із партнерами щодня наближає вирок для російських терористів, сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Отже, станом на зараз для України більше ППО, більше бронетехніки, вперше - західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей. А це все означає більше захисту для українців і для всіх європейців від будь-яких проявів російського терору", - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що "рашизм має програти у цій війні", а мир щодня стає ближчим.

"На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою - на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми разом із партнерами наближаємо цей вирок для терористів. Щодня мир стає ближчим", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що наступного тижня продовжить дипломатичний марафон щодо підтримки України в боротьбі проти агресії Росії.

Володимир Зеленський подякував всім, хто захищає Україну, "тримає Бахмут і Донеччину", хто рухається вперед на Луганщині, хто тримає південь і захищає небо.

Глава держави також закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими святковими днями.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії під час повномасштабної війни, розв’язаної проти нашої країни. Так, станом на ранок 6 січня росіяни втратили вже 110250 солдатів, з них 530 українські воїни ліквідували за останню добу.

Зокрема, розповіли в Генштабі, внаслідок ураження 5 січня пункту дислокації окупантів у селі Гаврилівка Друга Херсонської області поранено щонайменше 100 загарбників. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Росія втратила на війні проти України 300 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими. Однак уряду держави-агресора немає різниці, яка кількість окупантів буде ліквідована.

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