Президент Володимир Зеленський наголосив, що продовжує консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю у форматі "Рамштайн".

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович домовилися про рішення для посилення оборони України.

"Провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Хорватії. Привітав Хорватію зі вступом до зон євро та Шенгену. Домовилися про конкретні рішення для посилення оборони України, а також про проведення міжнародної конференції з розмінування", - повідомив Зеленський у Twitter.

Співрозмовники також визначилися щодо ролі Хорватії у "формулі миру".

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Окрім цього, Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби України з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розповів про виклики на фронті. Передав оборонні потреби України", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що продовжує консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю у форматі "Рамштайн".

Українська формула миру

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2002 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований.

26 грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.

Військова допомога від Іспанії

У жовтні 2022 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Іспанія передасть Україні чотири ЗРК Hawk.

2 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну прямує великий пакет оборонної допомоги з Іспанії, який складається з Hawk, батареї зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракет до неї, протитанкових ракетних комплексів, гармат та снарядів до них, а також інше військове спорядження. На початку грудня у Міноборони повідомили, що перші комплекси Hawk прибули в Україну.

Чергове засідання учасників Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") має відбутися у січні.

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