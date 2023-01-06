Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

Внаслідок ураження пункту дислокації окупантів у селі Гаврилівка Друга Херсонської області поранено щонайменше 100 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб зазначає, що українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів, а результати ураження ворога уточнюються.

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Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, російська армія у новорічну ніч залишила Херсон і прилеглі населені пункти без світла.

2 січня загарбники обстріляли з танка центр Берислава, постраждали п'ятеро людей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що битва за південь України продовжується, а за обстріли Херсона ворог отримує жорстку відповідь.

Лише за добу окупанти 58 разів відкрили вогонь по Херсонській області, внаслідок цього шість людей загинули.

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