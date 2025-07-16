Зеленський: Росія боїться США, я в цьому впевнений

Президент зауважив, що Путін характерно демонструє обережність саме тоді, коли у країні перебувають представники США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін боїться США. Зниження інтенсивності російських обстрілів Києва під час візитів американських посадовців, зокрема спецпредставника президента США Кіта Келлога, це підтверджує.

"Генерал Келлог прибув, і дві ночі поспіль не було жодних масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад… навіть люди вже жартують, що йому треба дати український паспорт", - сказав в ексклюзивному інтерв’ю для Newsmax.

Келлог прибув до Києва невдовзі після заяви Дональда Трампа про новий підхід США: підтримка України ракетами та системами Patriot і попередження про запровадження "дуже суворих тарифів" проти Росії, якщо вона не зупинить війну за 50 днів.

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Росія офіційно відмовилася приймати ультиматум Трампа. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив: "Будь-які спроби висувати вимоги, особливо ультиматуми, є для нас неприйнятними".

Президент України наголосив, що Путін демонструє обережність саме тоді, коли у країні перебувають представники США. Зеленський зазначає:

"Він залякує, шантажує, створює напругу, але не йде на повну ескалацію. Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також казав президенту (Трампу - УНІАН). Хай там як, Путін боїться Америки. І я в цьому впевнений".

Зеленський прокоментував і різницю у підходах президентів США щодо війни в Україні:

"Президент Трамп дає Путіну шанс покласти край цій війні… Я дуже хочу вірити, що якщо Путін не зробить висновків, Трамп дійсно застосує потужні санкції, які неможливо обійти, і надасть нам справжній оборонний щит, який захисть і Україну, і Європу. У цьому різниця".

Він також додав, що Байден не зміг покласти край цій війні, але висловив впевненість, що Трамп зможе це зробити.

Ультиматум Трампа - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп поставив Росії чітку умову: закінчити війну проти України протягом 50 днів. Якщо цього не станеться, США, за словами Трампа, введуть "дуже суворі тарифи" та розпочнуть нову хвилю економічного тиску, насамперед у сфері енергетики та фінансів. Ініціатива Трампа стала частиною ширшого плану переозброєння України, включаючи постачання систем Patriot і ракет нового покоління.

Трамп публічно заявив, що Росії надається "останній шанс" припинити війну на прийнятних умовах. Попри критику за відсутність конкретних механізмів реалізації цього ультиматуму, сам факт політичного тиску з боку Вашингтона викликав активне обговорення.

Натомість Росія раптово заговорила про мирні переговори на тлі ультиматуму Трампа. Кремль закликає "всі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд переговорів з Росією відбувся".

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