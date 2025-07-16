Ультиматум Трампа: Кремль вимагає 'тиску' на Україну щодо переговорів

Росія раптово заговорила про мирні переговори на тлі ультиматуму президента США Дональда Трампа, який вимагає укладення мирної угоди впродовж 50 днів під тиском нищівних санкцій, зокрема вторинних.
Як заявив у коментарі російським пропагандистським ЗМІ речник російського правителя Дмитро Пєсков, Кремль закликає "всі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд переговорів з Росією відбувся". Ймовірно, йдеться про переговори у Стамбулі, на які РФ відправляє делегацію низького рівня.
Коментуючи рішення Трампа про відправлення зброї Україні коштом Європи, Пєсков заявив, що про постачання далекобійних ракет Києву поки не йдеться.
"Це бізнес", - додав він, прокоментував рішення Трампа постачати зброю Києву коштом Європи.
50 днів на мир: що означає ультиматум Трампа для Росії та України
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп поставив Кремлю чіткий ультиматум — укласти мирну угоду щодо України протягом 50 днів. Інакше, за його словами, Росія зіткнеться з безпрецедентними санкціями, зокрема в енергетичному секторі. Це сигнал про зміну підходу Трампа, який раніше намагався налагодити особисті стосунки з Путіним і демонстрував скепсис щодо підтримки України.
Новий ультиматум дає Кремлю часовий простір для продовження військового тиску влітку. Росія активізувала наступ на сході України, сподіваючись досягти хоча б часткових успіхів до завершення 50-денного вікна. Але, за оцінками аналітиків, швидкі прориви малоймовірні, зважаючи на стійкий опір ЗСУ та зростаючу роль дронів у стримуванні агресора.
Трамп, зі свого боку, не відкидає України. Він погодився на постачання нових систем Patriot, заговорив про санкційний тиск і навіть залишив простір для майбутніх переговорів. Але його дії залишаються непередбачуваними — політичні симпатії Трампа можуть змінюватись, особливо якщо Путін погодиться на короткострокове припинення вогню й спробує змінити наратив.