Відповідний указ датовано 26 квітня.

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна послом України в Китайській Народній Республіці. Про це йдеться у відповідному указі президента №239/2023, опублікованому на сайті глави держави.

Цим указом передбачається призначити Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.

Указ датовано 26 квітня.

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Телефонна розмова Цзіньпіна і Зеленського 26 квітня - головне

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Український глава зазначив, що сторони, зокрема, погодили кандидатуру посла в Китаї.

Своєю чергою, в Пекіні заявили, що під час телефонної розмови Цзіньпін сказав українському лідеру, що переговори - "єдине рішення війни".

Окремо зауважувалось, що Цзіньпін погодився відправити своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування "з усіма сторонами" щодо політичного врегулювання "кризи в Україні".

Війна в Україні - що відомо про позицію Китаю

У нещодавно висунутих 12-ти пунктів Китай наполягав на негайному припиненні бойових дій з урахуванням російської позиції. Наприклад, в документі було сказано, що Захід повинен зняти з Росії всі санкції.

Країни Заходу і Україна відкинули "бачення" Китаєм "миру", яке може заморозити війну і розблокувати Росії можливості вільно закуповувати західні технології.

Західна преса наполягає, що Китай продовжує вести подвійну гру, підігруючи Росії.

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