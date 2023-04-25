На кону стоїть безпечне майбутнє країни, зазначив міністр.

Україна готова обговорювати мирні плани про завершення війни, якщо вони не мають на увазі "заморозку" війни або відмову від своїх територій.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю журналістці Крістіан Аманпур на телеканалі CNN. Він зазначив, що на кону стоїть надійне і безпечне майбутнє українського народу.

"Ми готові обговорити будь-який мирний план, який не призведе до заморожування конфлікту або поступки території України Росії", - сказав він.

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Мирні плани для України

Нагадаємо, що у березні 2022 року Італія подгтовила так званий мирний план з чотирьох пунктів. Зокрема, вони запропонували Україні вступити в ЄС, проте залишитися в "нейтральному статусі", відмовившись від вступу в НАТО.

Також в італійському плані йшлося про підписання угоди з Росією щодо "оспорюваних територій" Донбасу і Криму".

Китай лише на початку цього року позначив свою офіційну позицію щодо війни, опублікувавши документ щодо її врегулювання. Вони закликали припинити бойові дії і введення "односторонніх" санкцій.

Бразильський лідер Лула да Сілва запропонував Україні відмовитися від Криму, однак зіткнувся з критикою. Він хоче зібрати "мирну" групу для досягнення миру, а також звинувачує Сполучені Штати у "заохоченні" війни.

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