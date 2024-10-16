Раніше президент повідомив, що план включає п'ять пунктів та три таємних доповнення.

Партнери України на Заході "практично" поставилися до плану перемоги України.

Зокрема, наразі команди зосередились на деталях дієвої підтримки. Про це сказав президент Володимир Зеленський, представляючи план перемоги на засіданні Верховної Ради України.

"Партнери України, яким вже був представлений цей план, поставилися до нього дуже практично, уважно. Команди зосереджені зараз на деталях заради дієвої підтримки. Команди почали працювати. Завтра я представлю план перемоги України на засіданні Європейської Ради, публічно. Але для мене було дуже важливо представити це вам", – сказав Зеленський.

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Саміт лідерів ЄС

Як сказано на сайті Європейської Ради, 17-18 жовтня в Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому буде обговорюватися агресивна війна Росії проти України у всіх вимірах, у тому числі перебіг бойових дій на фронті і продовження всебічної підтримки для України та її народу. Євросоюз відданий справедливому та довготривалому миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

На саміті лідери ЄС розглянуть прогрес у питанні постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також стосовно заходів допомоги в рамках Європейського фонду миру і двосторонню допомогу від країн-членів. Також вони обговорять прогрес у питання застосування надприбутків із заморожених російських активів на користь України.

Ще лідери ЄС обговорять як зміцнити енергетичний сектор України і критичну інфраструктуру, аби допомогти Україні підготуватися до зимового сезону і опісля нього.

План перемоги України: що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що план перемоги складається з п'яти пунктів та трьох таємних доповнень до нього. За словами Зеленського, чотири пункти плану розраховані на період ведення бойових дій, тоді як п'ятий – на післявоєнний час.

Один із пунктів плану перемоги України має назву "стримування", до якого є таємний додаток, який отримали партнери Києва на Заході. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.

Також Зеленський відзначив, що в разі дотримання плану перемоги вже зараз, можливо закінчити війну в Україні не пізніше наступного року.

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