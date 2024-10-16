За словами президента, завдяки цьому пункту можливо стримати Росію проти майбутньої агресії як України, так і всієї Європи.

Один із пунктів плану перемоги України має назву "стримування", до якого є таємний додаток, який отримали партнери Києва на Заході. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, представляючи план перемоги на засіданні Верховної Ради України.

"Його вже отримали Сполучені штати Америки, лідери Великобританії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світу концепцію стримування", – сказав Зеленський.

Президент додав, що російське керівництво діє агресивно лише тоді, коли переконане, що не отримає "адекватної, руйнівної відповіді". Натомість, за словами Зеленського, коли Росія знає про можливу відповідь – вона обирає переговори та стабільне співіснування. Навіть зі стратегічними противниками Москви.

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"Саме завдяки цьому пункту стримування Росії від агресії можливе для України та всієї Європи. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози збоку Росії. Та який максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив. Або приєднатися до чесного, дипломатичного процесу, для справедливого завершення війни. Або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування Україні пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії", – додав Зеленський.

План перемоги України: що відомо

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський планує презентувати план перемоги України на саміті Євросоюзу, який пройде 17-18 жовтня.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що українцям представлять лише частину плану перемоги. Він зазначив, що йдеться про "математичну частину", яку не можна оприлюднювати.

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