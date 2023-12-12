Український лідер попередив, що Путіну потрібні всі території колишнього СРСР, а не лише Україна.

Політичне протистояння в Конгресі США, заручником якого стала нова програма військової допомоги Україні, надихає Володимира Путіна та його поплічників. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в Національному університеті оборони США.

"Дозвольте мені бути відвертим з вами, друзі. Якщо когось надихають невирішені проблеми на Капітолійському пагорбі, то це лише Путіна та його хвору кліку", – сказав Зеленський перед залою, повною військових офіцерів з усього світу.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який теж був присутній на цьому заході, назвав американську військову допомогу Україні ключем до підтримки глобальної боротьби за свободу проти тиранії.

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"Україна має велике значення для безпеки Америки та траєкторії глобальної безпеки у 21-му столітті. Ми сповнені рішучості показати світові, що Америка не здригнеться, захищаючи нашу свободу, якщо ми сьогодні не протистоїмо агресії Кремля, якщо ми не стримаємо інших потенційних агресорів, ми лише запрошуватимемо ще більше агресії, більше кровопролиття і більше хаосу", – сказав Остін.

У подальшій частині свого виступу Володимир Зеленський висловив переконання, що Путін прагне відновити Радянський союз шматок за шматком, але почав він саме з України.

"Війна Росії проти України — це не просто якась старомодна диктатура, яка намагається звести рахунки, реальні чи вигадані. Це Путін атакує той великий зсув, який стався ще в 1989 році. Справжньою метою Путіна є свобода, якою користуються люди від Варшави до Чикаго та Йокогами, він намагається змусити демократичні країни втратити надію, проштовхуючи ідею, що диктатури з часткою ринкової економіки перемагають у цьому глобальному протистоянні", – сказав Зеленський.

Візит Зеленського до США

Як писав УНІАН, учора Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Там він одразу провів зустріч з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Після цього президент України зустрівся з директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Однією з тем переговорів стало використання заморожених активів Російської Федерації.

Сьогодні Зеленський має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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