Цей візит Зеленського до Нідерландів став його першим візитом до країни як президента.

Увечері в середу після короткого візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів із першим в статусі президента візитом.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, очікується, що український лідер зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, міністром закордонних справ Вопке Гукстра та міністром оборони Кайсою Оллонгрен. Передбачається, що на зустрічі Зелеснького з Рютте також буде присутній прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Також очікується, що Зеленський виступить із промовою під назвою "Немає миру без справедливості" та відвідає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

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Візит президента викликав суперечки серед парламентарів. Сьогодні, 4 травня, в країни День пам’яті – згадують всіх жертв (як серед цивільних, так і військовослужбовців), які загинули під час збройних конфліктів або миротворчих місій у Нідерландах або за межами країни з початку Другої світової війни. Членкиня парламенту Керолайн ван дер Плас (партія BoerBurgerBeweging) назвала дату візиту Зеленського "дуже недоречною" і заявила, що не буде присутньою на зустрічі з українським лідером.

Водночас декілька депутатів парламенту заявили, що не погоджуються з її твердженнями. Рубен Брекельманс (партія VVD) заявив, що "бойкот дружнього глави держави зайшов дуже далеко". А депутат Хармен Крул (CDA) назвав візит "особливою зустріччю з людиною єврейського походження, чиї дідусі та бабусі пережили Голокост".

Цей візит Зеленського до Нідерландів – перший з моменту його обрання президентом України у 2019 році. Раніше цього року український лідер уже виступав перед парламентом країни, але по відеозв'язку.

Оновлено (10:50): Прес-секретар президента Сергій Никифоров підтвердив, що сьогодні розпочався офіційний візит Зеленського до Нідерландів.

За його словами, у Гаазі глава держави вже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.

Також сьогодні запланований візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.

Крім того, Зеленський планує звернутися до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі. За словами джерела УНІАН в Офісі президента, звернення заплановане на 12:00.

Никифоров також уточнив, що сьогодні президент України зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі - із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Також має відбутися аудієнція у короля Віллєма-Александра та візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.

Закордонні поїздки Зеленського під час повномасштабної війни - що відомо

Перші 10 місяців після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні президент Володимир Зеленський не залишав країни. В грудні 2022 року відбулася перша закордонна поїздка – Зеленський вирушив до США. З тих пір він відвідав кілька західноєвропейських столиць та Польщу.

У середу, 3 травня, Зеленський вирушив до Гельсінкі, де взяв участь у саміті з лідерами Північних країн та провів зустріч з президентом Саулі Нійністе.

ЗМІ також повідомляли, що Зеленський нібито планує візит до Німеччини, який має відбутися 13 травня. Водночас стало відомо, що візит під загрозою зриву через те, що в Києві розчаровані витоком інформації про нього.

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