Це перший візит Зеленського до Нідерландів за час перебування на посаді президента України.

Президент України Володимир Зеленський після поїздки в Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Він також має виступити в Гаазі із промовою під назвою "Немає миру без справедливості".

Як повідомляє видання Nieuwsuur, урядовий літак Нідерландів із Зеленським на борту приземлився біля 22:10 3 травня. Планується, що 4 травня президент України виступить у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості", а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує воєнні злочини російських окупантів, скоєні в Україні.

Зазначається, що це перший візит Зеленського до Нідерландів не лише за час повномасштабної війни РФ проти України, а й за час перебування на посаді президента.

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Візити Зеленського за кордон: останні новини

У середу, 3 травня 2023 року, президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Фінляндії. Під час зустрічі із президентом Саулі Нііністьо сторони мали обговорити, зокрема, питання оборони України та підтримку нашої держави з боку Фінляндії.

Крім того, у ЗМІ зʼявлялася інформація, що Зеленський також планує відвідати Німеччину. Цей візит нібито має відбутися 13 травня.

Водночас цей візит опинився під загрозою зриву. Джерела, наближені до українського уряду, розповіли ЗМІ, що в Києві розчаровані витоком інформації щодо візиту Зеленського до Німеччині.

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