Перед Зеленським стоїть справжня "дилема". Йому потрібно прийняти вірне рішення - за цим стежить вся країна.

Провал українського контрнаступу, що почався ще влітку 2023 року, тільки посилив напруженість між головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і президентом країни Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg.

Причин для розбіжностей є кілька. Наприклад, головнокомандувач ЗСУ активно виступає за нову хвилю мобілізації і обганяє президента в рівні довіри населення, що тільки ускладнює їхні стосунки. Також він звинувачує уряд у тому, що він не дає нормально комплектувати армію. Їх протистояння пояснює "нерішучість" у виборі військової стратегії, що сильно не подобається Заходу.

Володимир Зеленський намагався прибрати генерала Залужного із займаної ним посади, але у нього не вийшло. Все це - результат конфлікту між ними, який тільки посилюється, повідомляє Bloomberg.

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Президент може спробувати просто звільнити головнокомандувача, але "напевно зашкодить моральному духу як військ, так і цивільних осіб", зазначає видання. Оскільки Залужний має авторитет як серед військових, так і серед цивільних. Він на рівних спілкується з підлеглими і займається своєю роботою, а не створенням свого "публічного профілю".

"Якщо Залужного звільнять, можуть початися заворушення", — говорить Євген солдат ЗСУ.

Найбільше на погіршення відносин Зеленського і Залужного вплинув провал контрнаступу, оскільки ця невдача стала причиною для обговорення не тільки всередині країни, але і на Заході. Партнери, які "поставили військам Залужного військову техніку на мільярди доларів", виявилися дуже незадоволені результатом операції. Взагалі США хотіли, щоб всі дії були зосереджені "на одній ділянці", а керівництво України розділило свої сили між східним фронтом і півднем.

Особливо явно напруга між Зеленським і Залужним проявилося в листопаді, коли генерал дав інтерв'ю The Economist, в якому заявив, що "бойові дії зайшли в глухий кут". Зеленський, звичайно, різко засудив висловлювання головнокомандувача і сказав, що країна "ще може домогтися перелому".

Взагалі Зеленський відчуває явну загрозу з боку Залужного. Критику військових дій він розглядає як "загрозу своєму лідерству", кажуть європейські дипломати. Також не варто забувати, що довіра до президента з боку населення падає: згідно з грудневим опитуванням Зеленському довіряють 62%. Рейтинг Залужного ж залишається на високому рівні - 88%.

Також заклики генерала до нової хвилі мобілізації лише підливають масла у вогонь. На CNN була опублікована стаття, в якій Залужний заявив, що уряд стримує оборонну промисловість "бюрократією і затримками з набором нових солдатів".

Так що зараз перед Зеленським стоїть справжня "дилема". Йому потрібно прийняти вірне рішення — за цим стежить вся країна.

Ймовірна відставка Залужного

Зеленський дійсно намагався усунути Залужного з посади, проте проти виступили Буданов і Сирський. Військовий аналітик Центру Європейської Ради з міжнародних відносин Густав Грессель вважає, що новим головнокомандувачем Зеленський хотів призначити якраз Олександра Сирського, оскільки "він більш лояльний президенту".

При цьому, світові ЗМІ вказали, що в ймовірному розколі між президентом Зеленським і Залужним найсерйознішою розбіжністю стало прохання генерала мобілізувати більше солдатів.

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