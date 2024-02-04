Новопризначений керівник назвав свою мету на посаді - обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України.

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Малашка з посади керівника Запорізької обласної державної адміністрації.

В указі №47/2024, який опубліковано на сайті глави держави, зазначається, що звільнення відбулося згідно з поданою заявою Малашком.

Іншим указом № №48/2024 президент призначив Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації. До цього він був мером тимчасово окупованого Мелітополя.

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Малашко подякував за виказану довіру та надану можливість працювати на Запоріжжі. "Цей період роботи став для мене справжнім викликом, який я витримав достойно, руйнуючи корупційні схеми, тримаючи удари рашистів по мирних містах та селах, працюючи на Перемогу 24/7. Попереду - деокупація наших територій!", - зазначив він у Telegram.

Федоров також відреагував на призначення. "Сьогодні президент України Володимир Зеленський указом призначив мене головою Запорізької обласної військової адміністрації Моя мета незмінна - обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України", - написав він. При цьому серед своїх завдань він назвав, зокрема, посилення обороноздатності Запорізької області та повноцінну підтримку військових, всебічну допомогу мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території.

"Протягом двох років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запоріжжя на обласному рівні", - зазначив він.

Зміна керівника Запорізької ОВА

23 січня уряд підтримав проекти указів президента про зміну очільника Запорізької обласної державної адміністрації.

На засіданні Кабінет Міністрів підтримав проекти указів Президента: про звільнення Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації; про призначення Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації.

На початку широкомасштабного вторгнення Федорова викрали російські окупанти. Про це стало відомо 11 березня 2022 року, а 16 березня стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських солдатів-строковиків.

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