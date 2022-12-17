Готовий хоч завтра вийти на ринг з Путіним, каже Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий вийти на ринг з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Справжній чоловік, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду, дати по обличчю, по пиці - він робить це сам, а не відправляє посередників. Готовий хоч завтра вийти на ринг з Путіним", - сказав Зеленський для французького телеканалу LCI.

Як писала західна преса, Путін дав наказ Рамзану Кадирову вбити Зеленського на початку повномасштабного вторгнення. Зеленський публічно заявляв, що єдиний шанс для Путіна довше прожити - це негайно вивести війська з України.

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Також президент України пропонував Кремлю розпочати виведення військ з України на Різдво.

Зеленський раніше припускав, що після смерті Путіна війна може припинитися. "Коли така людина помирає, всі інституції зупиняються", - казав Зеленський.

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