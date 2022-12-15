За словами президента, програш Путіна вже очевидний.

Російський диктатор Володимир Путін зможе прожити довше, якщо визнає війну помилкою та виведе війська з України.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The economist. За його словами, від рішення Путіна щодо продовження чи закінчення війни залежить не тільки його власне існування, але й життя його близького оточення.

"Чим швидше закінчиться війна – і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", - сказав Зеленський.

Президент додав, що програш Путіна вже очевидний, а Україна має намір вийти на свої кордони 1991 року, інакше агресор знову повернеться. Зеленський зазначив, що "треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити".

Зеленський наголосив, що тільки Путін може перевести війну з військового на дипломатичний шлях. І він почнеться тільки після виведення військ РФ за українські рубежі 1991 року.

"Якщо він зараз відійде на кордони 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - зазначив Зеленський.

Війна з Росією: якого миру вимагає Україна

У листопаді на саміті G20 Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. Вона містить низку питань, які потріно вирішити, зокрема щодо радіаційної та ядерної безпеки; продовольчої та енергетичної безпеки; виведення російських військ з усіх українських теритрій та інші пункти. Кожен пункт формули чітко опрацьований, наголосив президент України.

Зеленський додав, що український прапор має повернутися до всіх міст і громад, а для держави-терориста, якою стала Росія, має бути забезпечена реальна відповідальність за цю війну.

Сьогодні Зеленський заявив, що наступні півроку стануть вирішальними у протистоянні з Росією, однак вимагатимуть від України та партнерів ще більше зусиль.

Вас також можуть зацікавити новини: