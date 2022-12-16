За три тижні до початку повномасштабного вторгнення Путін викликав Кадирова в Москву для "вироблення стратегії".

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава Чечні Рамзан Кадиров отримав від російського диктатора Володимира Путіна завдання вбити президента України Володимира Зеленського.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на представників української розвідки та СБУ, Путін наказав Кадирову зайняти урядові квартали Києва та вбити українського президента. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що таке завдання було "своєрідним бонусом" для Кадирова.

Видання зазначає, що українська розвідка повідомила, що за три тижні до початку повномасштабного вторгнення Путін викликав Кадирова в Москву для "вироблення стратегії". Вже 25 лютого 2022 року кадировці увійшли в Україну трьома колонами бронетехніки.

Відео дня

Представники української розвідки перехопили відео, на якому високопоставлений окупант повідомляє Кадирову, що "час рівно 00:00, ми починаємо рух – понад 1500 людей особового складу, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці". Першу з трьох груп "кадирівців" майже повністю знищили на підступах до української столиці. Дві інші групи були вимушені перегрупуватися. Вони припинили наступ, так і не дійшовши до Києва.

Після провалу своїх бойовиків Кадиров доручив розпочати приховану мобілізацію. Журналісти WSJ пишуть, що чиновники та релігійні лідери Чечні ходили по громадських місцях, наприклад, спортзалах та ігрових клубах, і пропонували до 300 тисяч рублів на місяць за участь у повномасштабній війні проти України. Місцеві жителі та правозахисники зазначили, що кадировські силовики вербували "найбільш вразливих". До цієї категорії належали чоловіки із боргами, судимостями чи ті, кого вважали геями, і погрожували їм в'язницею.

Пізніше "кадирівці" взяли на себе роль так званих загороджувальних загонів. Їхнім завданням було не дати російським військовим залишати поле бою. Бойовиків Кадирова відправляли в захоплені окупантами українські міста та села. Там вони проводили допити, жорстоко катували місцевих мешканців і проводили обшуки, намагаючись виявити партизанів.

Крім того, автори статті розповіли про відносини Кадирова та Путіна, який "протягом десятиліть витрачав величезний російський бюджет на підтримку" глави Чечні та зміцнення його впливу в регіоні. Джерела видання, серед яких і колишній чиновник Кремля, заявили, що Путін спілкується з Кадировим особисто, а не через помічників, як із це відбувається із іншими губернаторами РФ.

Війна в Україні: роль Кадирова

Наприкінці жовтня 2022 ркоу глава Чечні Рамзан Кадиров визнав, що війна в Україні пішла не за планом Москви, і закликав знищувати українські міста у відповідь на нібито обстріли прикордонної зони.

Крім того, Кадиров прислав свого племінника Хасана Ібрагімова на тимчасово окуповану територію півдня України. Таким чином глава Чечні хоче поширити свій вплив, а також долучитися до пограбування регіону.

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