Таким чином Москва показала б свої щирі наміри.

Президент Володимир Зеленський запропонував Росії вивести окупаційні війська з Україні на це Різдво.

Таким чином Москва показала б свої щирі наміри. Про це йшлося у його виступі перед лідерами країн G7.

"Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть", - наголосив глава держави.

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Крім того, Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit.

"Я пропоную скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit - щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули світу. Пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, виявити своє лідерство у реалізації формули світу або конкретних її пунктів. Пропонуємо Росії здійснити конкретний дипломатичний крок до врегулювання, про який у Москві так багато говорять", - підсумував український лідер.

Війна в Україні: останні новини

Генштаб Збройних сил України повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) Росія вже втратила близько 94 тисяч 760 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 620 окупантів.

Раніше Зеленський заявив, що після смерті президента Росії Володимира Путіна війна в Україні має високі шанси закінчитися. РФ доведеться займатися внутрішньою, а не зовнішньою політикою.

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