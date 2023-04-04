Камишін у березні був призначений ВР міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Президент Володимир Зеленський ввів міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №194/2023 розміщено на сайті глави держави. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Призначення Камішина

20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки, Павла Рябікіна - з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації.

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21 березня Верховна Рада призначила нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Ним став колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Відповідне рішення підтримали 312 депутатів.

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