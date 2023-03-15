З посади голови Луганської ОВА звільнено Сергія Гайдая.

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів обласних військових адміністрацій.

Йдеться про голів Луганської ОВА (Сергій Гайдай), Одеської ОВА (Максим Марченко) та Хмельницької ОВА (Сергій Гамалій). Відповідні укази глави держави опубліковано на сайті його офіційного представництва.

В указах наголошується, що всі троє були звільнені згідно з поданими ними заявами.

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Раніше повідомлялося, що напередодні Кабінет міністрів України погодив їхні звільнення.

А до цього стало відомо, що, зокрема, Сергій Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА у зв'язку з призначенням на посаду посла України у Казахстані.

Звільнення голів ОВА - що повідомлялося раніше

Як писав УНІАН, у січні 2023 року Зеленський затвердив звільнення п'ятьох голів ОВА:

Валентина Резніченко - з посади голови Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОВА, Олексія Кулебу - з посади голови Київської ОВА.

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