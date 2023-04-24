Зеленський після зустрічі наголосив, що ці перемовини були "як завжди змістовними".

В понеділок, 24 квітня, президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, яка прибула до України з офіційним візитом, військову допомогу та відбудову нашої країни, а також санкції проти Росії та притягнення Москви до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

На спільному брифінгу в Житомирі Каллас зазначила, що це її перший візит до України як голови нового уряду Естонії, передає кореспондент УНІАН.

Своєю чергою Зеленський подякував Естонії за рішення передати Україні усі наявні гаубиці калібру 122 мм та 155 мм, а також за допомогу у лікуванні та протезуванні українських військових. Він зауважив, що у перерахунку на душу населення допомога для України від Естонії - одна із найбільших у світі.

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"Наші переговори як завжди змістовні. Ми встигли обговорити увесь спектр питань, які мають значення саме зараз, в першу чергу, наші можливості на передовій…", – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що наразі усім партнерам України необхідно бути максимально швидкими у наданні допомоги Україні, зокрема у постачанні зброї.

Він уточнив, що обговорив із прем’єркою Естонії відбудову України, санкції проти Росії та притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

За словами Каллас, вони із Зеленським також обговорили рух України до повноправного членства в Євросоюзі та НАТО. Вона вкотре наголосила на підтримці євроінтеграційного та євроантлантичного прагнення України.

Також прем'єрка Естонії додала, що Україна "серйозно ставиться" до семи рекомендацій, необхідних для збереження Україною статусу країни-кандидата на вступ у ЄС та подальшого переходу до передвступних переговорів про приєднання, та активно працює над виконанням цих кроків.

Допомога Естонії Україні під час війни

Уряд Естонії підтримав Україну в наданні статусу кандидата на членство в ЄС. Крім того, з перших днів повномасштабного вторгнення Естонія направляла Україні гуманітарну та військову допомогу.

Також Естонія бере участь у відбудові України, зокрема об’єктів інфраструктури у Житомирській області.

19 січня 2023 року уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура передати Україні пакет військової допомоги, який містить далекобійне і протитанкове озброєння, а також снаряди на загальну суму 113 мільйонів євро.

У Кабінеті міністрів Естонії зазначили, що з урахуванням нового пакету загальний обсяг естонської допомоги Україні збільшився до 370 мільйонів євро, тобто трохи більше ніж 1% ВВП цієї країни.

Згодом Естонія заявила про передачу Україні усіх своїх гаубиць калібру 155 мм.

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