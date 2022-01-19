Мова може йти про постачання ЗСУ додаткових боєприпасів, мінометів, протитанкових ракет Javelin і зенітних ракетних комплексів.

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість поставок Україні додаткових озброєнь для опору російській окупації, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить вторгнутися в цю країну.

Посилаючись на кілька неназваних джерел, знайомих з ситуацією, телеканал CNN повідомив, що такі плани свідчать про песимізм в адміністрації після безуспішних дипломатичних переговорів з російськими офіційними особами минулого тижня на тлі подальшого нарощування російської військової присутності біля кордонів України, передає Голос Америки.

Крім вивчення питання про те, як допомогти Україні відбити вторгнення, США оцінюють варіанти зміцнення можливостей українських сил протистояти можливій російській окупації. Зокрема, мова може йти про постачання українській армії додаткових боєприпасів, мінометів, протитанкових ракет Javelin і зенітних ракетних комплексів, які, швидше за все, будуть надані союзниками по НАТО, повідомив CNN високопоставлений американський чиновник.

Читайте такожКремль про іноземні поставки зброї Україні у цілях її захисту: "Надзвичайно небезпечно"

Сили спеціальних операцій вже знаходяться в Україні на ротаційній основі, займаючись підготовкою українських військовослужбовців, і високопоставлений представник адміністрації припустив, що інші відомства, ймовірно, ЦРУ, також нададуть деяку підтримку.

Згідно CNN, директор ЦРУ Білл Бернс минулого тижня їздив до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським для обговорення ризиків для України.

"Ми розглядаємо низку варіантів, щоб допомогти захистити Україну", – заявив CNN високопоставлений представник адміністрації.

Мова може йти про додаткові продажі оборонної зброї, "консультації" і "допомогу Україні в боротьбі з великою російською військовою присутністю", пояснив чиновник.

Вас також можуть зацікавити новини: