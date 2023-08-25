На порядку денному зустрічі - Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру та блокування Росією Чорноморського зернового коридору.

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Глава держави подякував йому за підтримку президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Кримської платформи.

"Ми були дуже раді. Ми чули усі ці дуже чутливі повідомлення щодо підтримки нашої територіальної цілісності. Важливо, що президент Ердоган звернувся до нас з повідомленням про те, що Крим - це дійсно Україна", - відзначив Зеленський.

Глава держави також висловив вдячність Туреччині за гуманітарну підтримку і за допомогу українським військовим на фронті.

Зеленський сказав, що вважає за важливе обговорювати ризики від блокування Росією Чорного моря і "зернового коридору".

Своєю чергою, Фідан повідомив, що Туреччина захищає територіальну цілісність України і підтримує Україну у війні. "Це наша основна політика", - сказав Фідан.

Глава МЗС вважає дуже важливою ініціативу "Зерно з України" для усього світу. Крім того, Туреччина підтримує Формулу миру, яку просуває Україна.

Зустріч Зеленського і Ердогана - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. вони обговорили різні спільні проекти України та Туреччини, а також ситуацію в Чорноморському регіоні і в Європі загалом. Після зустрічі Зеленський заявив, що переговори з Ердоганом були "дуже важливими".

Ердоган під час прес-конференції із Зеленським заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Турецький лідер також зазначив, що Анкара докладала всіх можливих зусиль, щоб запобігти війні Росії проти України, а після її початку заявила про неприйнятність цієї несправедливої агресії, яка суперечить міжнародному праву.

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