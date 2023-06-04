Він також подякував своїм виборцям за те, що голосували за його кандидатуру під час президентських виборів у Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового уряду після перемоги на президентських виборах. Зокрема, віце-президентом країни став Джевдет Йилмаз.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet. Міністром закордонних справ став Хакан Фідан. У 2022 році Фідан був удостоєний українським орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за популяризацію нашої держави у світі. Примітно, що до призначення на посаду голови МЗС він був головою Національної розвідувальної організації Туреччини.

До нового уряду Туреччини також увійшли:

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міністр національної оборони - Яшар Гюлер;

міністр внутрішніх справ - Алі Ерлікая;

міністр юстиції - Йилмаз Тунч;

міністр казначейства і фінансів - Мехмет Шимшек;

міністр сім'ї та соціальних послуг - Махінур Оздемір Гьокташ;

міністр праці та соціального захисту - Ведат Ішихан;

міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату - Мехмет Ожасекі;

міністр енергетики та природних ресурсів - Альпарслан Байрактар;

міністр молоді та спорту - Осман Аскін Бак;

міністр культури і туризму - Мехмет Нурі Ерсой;

міністр національної освіти - Юсуф Текін;

міністр охорони здоров’я - Фахреттін Коджа;

міністр промисловості та технологій - Мехмет Фатіх Качір;

міністр сільського та лісового господарства - Ібрагім Юмаклі;

міністр торгівлі - Омер Болат;

міністр транспорту та інфраструктури - Абдулкадир Уралоглу.

Ердоган також подякував своїм виборцям за те, що голосували за його кандидатуру під час президентських виборів у Туреччині.

"Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", – заявив він.

Вибори у Туреччині

Вибори президента у Туреччині відбулися 14 травня. Головним конкурентом Ердогана вважали кандидата від опозиції – Кемаля Киличдароглу.

Про перемогу Реджепа Таїпа Ердогана остаточно стало відомо 28 травня. Про те, що він знову став президентом Туреччини, повідомив глава ЦВК Ахмет Йенер.

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