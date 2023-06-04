Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про створення нового уряду після перемоги на президентських виборах. Зокрема, віце-президентом країни став Джевдет Йилмаз.
Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet. Міністром закордонних справ став Хакан Фідан. У 2022 році Фідан був удостоєний українським орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за популяризацію нашої держави у світі. Примітно, що до призначення на посаду голови МЗС він був головою Національної розвідувальної організації Туреччини.
До нового уряду Туреччини також увійшли:
- міністр національної оборони - Яшар Гюлер;
- міністр внутрішніх справ - Алі Ерлікая;
- міністр юстиції - Йилмаз Тунч;
- міністр казначейства і фінансів - Мехмет Шимшек;
- міністр сім'ї та соціальних послуг - Махінур Оздемір Гьокташ;
- міністр праці та соціального захисту - Ведат Ішихан;
- міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату - Мехмет Ожасекі;
- міністр енергетики та природних ресурсів - Альпарслан Байрактар;
- міністр молоді та спорту - Осман Аскін Бак;
- міністр культури і туризму - Мехмет Нурі Ерсой;
- міністр національної освіти - Юсуф Текін;
- міністр охорони здоров’я - Фахреттін Коджа;
- міністр промисловості та технологій - Мехмет Фатіх Качір;
- міністр сільського та лісового господарства - Ібрагім Юмаклі;
- міністр торгівлі - Омер Болат;
- міністр транспорту та інфраструктури - Абдулкадир Уралоглу.
Ердоган також подякував своїм виборцям за те, що голосували за його кандидатуру під час президентських виборів у Туреччині.
"Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", – заявив він.
Вибори у Туреччині
Вибори президента у Туреччині відбулися 14 травня. Головним конкурентом Ердогана вважали кандидата від опозиції – Кемаля Киличдароглу.
Про перемогу Реджепа Таїпа Ердогана остаточно стало відомо 28 травня. Про те, що він знову став президентом Туреччини, повідомив глава ЦВК Ахмет Йенер.