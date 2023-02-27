Президент України подякував США за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів США Джанет Єллен. Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора.

"США міцно підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, але й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це", - наголосив глава держави.

Він також закликав до подальшого посилення санкцій, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну.

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Як повідомляє прес-служба президента України, Зеленський також високо оцінив підтримку, яку надають США із залученням Міжнародного валютного фонду. Зазначається, що під час зустрічі було приділено увагу поточному стану взаємодії України з МВФ та перспективам реалізації програм фонду.

"Окремо були обговорені питання відбудови української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії. Наголошувалося на актуальності залучення приватного сектору до реалізації відповідних проектів", - повідомили у прес-службі.

Зеленський відзначив важливість напрацювання механізмів щодо спрямування заарештованих російських активів на відбудову України.

Водночас, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Єллен, американські партнери взяли на себе зобов’язання до вересня надати Україні понад 10 млрд доларів бюджетної підтримки.

Окрім цього, США виділили 1,5 млрд доларів на швидке відновлення й ще 1,1 млрд доларів - на енергетичний сектор України та Молдови.

"Серед інших важливих тем нашої зустрічі: фінансовий і санкційний тиск на Росію, конфіскація заморожених російських активів, страхування воєнних ризиків", - додав Шмигаль.

Допомога США Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки 24 лютого розширили санкції проти Росії. У санкційний список Мінфіну США потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ. Обмеження введені, у тому числі, стосовно понад 10 банків і суб'єктів, які працюють у галузях, які в кінцевому підсумку залучені до підтримки війни Росії проти України.

Того ж дня Держдепартамент США також оголосив про візові та фінансові обмеження проти низки російських фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку містяться дев'ять російських міністрів і 47 керівників федеративних одиниць Росії. Також під санкції потрапила пропагандистка Ольга Скабєєва; а візові обмеження запроваджено для 1219 російських військових, включно з офіцерами.

Також у річницю повномасштабного вторгнення РФ у Сполучених Штатах Америки оголосили новий пакет оборонної допомоги для України на 2 мільярди доларів. Нова допомога передбачає зобов'язання США передати Україні у довгостроковій перспективі боєприпаси для HIMARS, для артилерії 155 мм та додаткові безпілотні літальні апарати і засоби для протидії ворожим безпілотникам.

На початку лютого Кабінет міністрів схвалив рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 6 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на соціальні програми, освіту, медицину.

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