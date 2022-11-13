Обмеження можуть скорегувати, але їх не обов'язково скасують.

Після укладення мирної угоди з Україною санкції проти Росії можуть бути переглянуті. Однак це не означає, що всі обмеження відразу перестануть діяти.

Про це в рамках саміту "Великої двадцятки" в Індонезії розповіла журналістам міністр фінансів США Джаннет Єллен. Вона заявила: "Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним". Однак, за словами міністра, це не означає зняття всіх обмежень з держави-агресора в разі завершення війни.

Раніше сьогодні, 13 листопада, Росія закликала не обговорювати проблеми безпеки і миру на саміті G20, а зосередитися на гострих соціально-економічних питаннях. У РФ цинічно заявили, що "принципово важливо" зосередитися "на реальних, а не уявних загрозах".

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"Ми переконані, що G20 покликана вирішувати соціально-економічні проблеми. Розширення її порядку денного на сфери миру і безпеки, про які говорять багато країн, недоцільно. Це було б прямим вторгненням в мандат Ради Безпеки ООН і підірве атмосферу довіри і співпраці в G20", — заявили в МЗС Росії.

Санкції проти РФ: остання інформація

Обмеження вдарили по медичній галузі в Росії. Країна відчуває дефіцит ліків, через що ціни на окремі препарати стрімко зростають.

Міністерство торгівлі США позбавило Росію статусу країни з ринковою економікою. Це сталося через втручання влади РФ в економічні процеси, що призвело до спотворення цін і витрат.

На переговорах щодо експорту українського зерна Росія намагалася домогтися пом'якшення санкцій відносно державного сільськогосподарського кредитора Россельхозбанка. Це спростило б агресору продаж зернових культур за кордон.

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