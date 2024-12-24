На одному з плакатів, який несли демонстранти в Братиславі, було написано: "Пахне зрадою".

У Словаччині пройшли масові демонстрації проти візиту прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо до Росії. Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, у столиці Словаччини Братиславі люди вийшли на вулиці на мітинг протесту проти візиту глави уряду країни до РФ. Демонстранти тримали в руках банерами з написами на підтримку України.

Як зазначає видання, на одному з плакатів було написано "Зупиніть Путіна", на іншому - "Пахне зрадою".

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Візит Фіцо до РФ

Як повідомляв УНІАН, днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Москву, де сутрівся з правителем РФ Володимиром Путіним. Після цього політиек зробив заяву.

За словами Фіцо, у "тривалій" розмові з Путіним вони "обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні, про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про відносини між Словаччиною та РФ".

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував візит Фіцо до Путіна. За словами глави української держави, Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина.

Як сказав Зеленський, такі знижки не безкоштовні - за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами, і це "має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби".

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