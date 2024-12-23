У МЗС закликали європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо навідався до російського диктатора Володимира Путіна. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на візит.

"Слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи. Росія багато років використовує енергію як зброю. Для Москви це – політичний важіль, інструмент приниження та погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками", – акцентували у МЗС.

Зазначається, що Європа відмовляється від російських енергоносіїв та працює над збільшенням енергонезалежності, диверсифікацією джерел постачання і підвищує рівень енергетичної безпеки для кожної європейської сімʼї та домогосподарства. Одним із таких прикладів стала відмова від російського газу Австрії, яка багато років не мала альтернативи постачанням з території РФ.

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Тож наполегливі дії уряду Словаччини щодо збереження поставок енергоресурсів від Москви всупереч політиці ЄС та спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання викликають подив, кажуть у дипустанові.

"Протягом року його дії були фактично спрямовані на те, щоб допомагати Росії й надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати наш континент. Цей час можна було використати на те, щоб у координації з європейськими партнерами та зокрема сусідами вирішити всі наявні проблеми та знайти взаємоприйнятні рішення", – акцентували в МЗС.

Зазначається, що Україна неодноразово наголошувала на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії. Проте словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо "обрав інший курс".

"Україна платить найвищу ціну – ціну людських життів – за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць. Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість у минулому столітті. Словацька сторона мала би про це памʼятати краще за інших. Закликаємо всіх європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи", – резюмували у міністерстві.

Візит Фіцо до Путіна: реакція світу

Словацькі політики назвали візит премʼєр-міністра країни Роберта Фіцо у Кремль ганьбою для країни та зрадою національних інтересів. Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка наголосив, що якби Фіцо дійсно був стурбований транзитом газу, "він повинен був вести переговори з українською владою, а не робити Словаччину інструментом російської пропаганди".

Візит Фіцо до Москви розкритикували також президент Литви Гітанас Науседа та міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Чеський дипломат зауважив, що на цьому тлі рішення його країни відкласти на невизначений час міжурядові консультації зі словацьким урядом виглядає ще більш розважливим кроком.

На поїздку Фіцо на поклон до Путіна відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він акцентував, що словацький премʼєр хоче допомагати російському диктатору заробляти гроші для фінансування війни проти України.

"Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", – додав Зеленський.

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