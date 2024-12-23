Зокрема, прем'єр Словаччини хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче допомагати російському диктатору Володимиру Путіну заробляти гроші для фінансування війни проти України.

Як зауважив президент України Володимир Зеленський у мережі X, після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ.

На переконання Зеленського, Фіцо і Путін просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. "Вони бояться реакції громадськості", - відзначив Зеленський в соцмережі X.

Відео дня

"Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", - наголосив Зеленський.

Президент України уточнив, що подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

"Лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу", - підкреслив Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна втрачає людей через війну, яку розпочав Путін, і тому, в Україні вважають, що така допомога Путіну є аморальною.

"Пан Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо", - додав Зеленський.

Отже, як вважає президент України, ключова мета Фіцо – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно.

"Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?", - підсумував Зеленський.

Що ще відомо про візит Фіцо в Росію

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Фіцо відвідав Москву і зустрівся з ініціатором війни проти України Путіним, якого Росія почала називати "лідером Європи". Це буде використано у цілях пропаганди.

Сам Фіцо казав, що нібито їде на візит до Путіна через питання припинення транзиту російського газу через Україну. Однак якими були реальні цілі - невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: